Тихонов предложил отнять деньги у Госдумы и передать их лыжникам

«Сейчас надо отнять все деньги у Госдумы, сократить ее наполовину — все равно толку нет. Вместо этого платить деньги лыжникам после отстранения, как в НХЛ. Да и скандинавы так делают у себя. Я много выступал в лыжных гонках, при этом выигрывал такие призы: сауны, снегоходы… Чего только не было. Я обыгрывал чемпионов мира!» — приводит слова Тихонова «Чемпионат».