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13 минут назад

Чемпион ОИ Тихонов предложил отнять деньги у Госдумы и передать их лыжникам

Газета.Ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что следует направить деньги, выплачиваемые депутатам Госдумы, отечественным лыжникам, которым продлили отстранение от международных турниров.

Тихонов предложил отнять деньги у Госдумы и передать их лыжникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас надо отнять все деньги у Госдумы, сократить ее наполовину — все равно толку нет. Вместо этого платить деньги лыжникам после отстранения, как в НХЛ. Да и скандинавы так делают у себя. Я много выступал в лыжных гонках, при этом выигрывал такие призы: сауны, снегоходы… Чего только не было. Я обыгрывал чемпионов мира!» — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон 2022/23.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим из россиян стал Александр Большунов, он второй.

Лыжный спорт,Александр Большунов,Александр Тихонов,Госдума,
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