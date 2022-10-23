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23 октября

Губерниев - о продлении отстранения лыжников: Что молчат лидеры сборной Большунов, Непряева, другие?

Советский спорт

Решение было принято 22 октября.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российским лыжникам.

Напомним, что совет FIS продлить отстранение атлетов из РФ россиян. Запрет на участие российских лыжников в международных соревнованиях продлится до завершения сезона-2022/23.

"А что молчат наши лыжники? Лидеры сборной Большунов, Непряева, другие??? Хоть бы письмецо какое написали!!! В FIS,норвежцам,соперникам,зрителям? Ласицкене вот написала открытое письмо Баху…. Ребята, надо пытаться бороться,у вас же отбирают самое главное в вашей жизни… Но мы молчим!!! И боимся!!!! Вся надежда на Нику Степанову….", - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, что российские и белорусские лыжники были отстранены от участия в международных стартах в марте.

Лыжный спорт,Дмитрий Губерниев,
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