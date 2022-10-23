"А что молчат наши лыжники? Лидеры сборной Большунов, Непряева, другие??? Хоть бы письмецо какое написали!!! В FIS,норвежцам,соперникам,зрителям? Ласицкене вот написала открытое письмо Баху…. Ребята, надо пытаться бороться,у вас же отбирают самое главное в вашей жизни… Но мы молчим!!! И боимся!!!! Вся надежда на Нику Степанову….", - написал Губерниев в своем телеграм-канале.