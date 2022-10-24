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1 час назад

Вяльбе оценила развитие россиян без международных стартов фразой «будет хуже»

Lenta.ru

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе одной фразой оценила перспективы развития российских спортсменов без международных стартов. Ее слова приводит Sport24.

"Будет хуже, не надо лукавить"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будет хуже, не надо лукавить, но все это не смертельно», — заявила она.

Вяльбе пояснила, что в условиях отстранения атлеты могут найти мотивацию в подготовке к Олимпийским играм. Однако она добавила, что не удивится, если кто-то из лыжников решит уйти из спорта из-за недопуска к турнирам.

23 октября Вяльбе объяснила решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов. «После пламенной речи [президента Международного олимпийского комитета] Томаса Баха [на генассамблее АНОК] стало понятно, что никаких надежд нет, никто против вышестоящей организации не пойдет», — сказала она.

22 сентября FIS отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023. Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,Томас Бах,
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