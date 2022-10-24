Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе одной фразой оценила перспективы развития российских спортсменов без международных стартов. Ее слова приводит Sport24.

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«Будет хуже, не надо лукавить, но все это не смертельно», — заявила она.

Вяльбе пояснила, что в условиях отстранения атлеты могут найти мотивацию в подготовке к Олимпийским играм. Однако она добавила, что не удивится, если кто-то из лыжников решит уйти из спорта из-за недопуска к турнирам.

23 октября Вяльбе объяснила решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов. «После пламенной речи [президента Международного олимпийского комитета] Томаса Баха [на генассамблее АНОК] стало понятно, что никаких надежд нет, никто против вышестоящей организации не пойдет», — сказала она.