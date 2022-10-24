— Справятся они на ЧМ без россиян спокойно, Словения — страна Евросоюза. Все строят замки на песке. Возникает момент, почему вы молчите, лыжники? Где открытые письма? Вся сборная молчит, будто так и надо. Никто не спросит FIS, МОК или (главу МОК Томаса) Баха. Где все это? Чего вы все боитесь? У вас все украли, но все молчат. У вас забирают деньги — вы молчите, — сказал Губерниев.