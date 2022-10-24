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1 час назад

«Почему вы молчите, лыжники?» Губерниев считает, что сборной России пора задать вопросы FIS и МОК

Матч ТВ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в эфире программы «Громко!» заявил, что не понимает пассивного поведения российских лыжников на фоне санкций от FIS и МОК.

«Почему вы молчите, лыжники?»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В субботу на заседании совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) было принято решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации на неопределенный срок. Губерниев уверен, что россиян не допустят и до участия в чемпионате мира в Планице, который пройдет с 28 февраля по 5 марта 2023 года.

— Справятся они на ЧМ без россиян спокойно, Словения — страна Евросоюза. Все строят замки на песке. Возникает момент, почему вы молчите, лыжники? Где открытые письма? Вся сборная молчит, будто так и надо. Никто не спросит FIS, МОК или (главу МОК Томаса) Баха. Где все это? Чего вы все боитесь? У вас все украли, но все молчат. У вас забирают деньги — вы молчите, — сказал Губерниев.

Лыжный спорт,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,ЕС,
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