Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в эфире программы «Громко!» заявил, что не понимает пассивного поведения российских лыжников на фоне санкций от FIS и МОК.
В субботу на заседании совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) было принято решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации на неопределенный срок. Губерниев уверен, что россиян не допустят и до участия в чемпионате мира в Планице, который пройдет с 28 февраля по 5 марта 2023 года.
— Справятся они на ЧМ без россиян спокойно, Словения — страна Евросоюза. Все строят замки на песке. Возникает момент, почему вы молчите, лыжники? Где открытые письма? Вся сборная молчит, будто так и надо. Никто не спросит FIS, МОК или (главу МОК Томаса) Баха. Где все это? Чего вы все боитесь? У вас все украли, но все молчат. У вас забирают деньги — вы молчите, — сказал Губерниев.