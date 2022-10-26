Вяльбе раскритиковала позицию МОК по участию транс-персон в соревнованиях

«Теперь же появляются новые лозунги. Не потому, что «мы вместе» — значит мы объединены, а потому что «мы вместе» — там ЛГБТ, еще какие-то…



Теперь непонятно кто, женщины – мужчины, мужчины – женщины, все смешалось. Сумасшествие, оно уже последние два года.



Не знаю, на каком основании Международный олимпийский комитет внес поправки в свою хартию по поводу этих нетрадиционных ориентаций людей. Я как мать троих детей и бабушка двоих внуков этого никогда не пойму. И не хочу это понимать.



Мне не нужно это навязывать и говорить, что я должна быть к этим людям толерантна. Если вы хотите быть к ним толерантны, сделайте для них отдельно Олимпиаду, и пусть они между собой соревнуются. Поверьте, у них даже зрители будут», — приводит слова Вяльбе kp.ru.