Олимпийская чемпионка рассказала о просьбе скрыть допинг-пробу

«Они предложили мне отказаться от объявления допинг-пробы и вместо этого придумать объяснение, почему меня не было на соревнованиях. Было высказано предположение, что мы должны сказать, что я плохо себя чувствую, то есть подразумевать, что я больна», — написала Йохауг.