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37 минут назад

Олимпийская чемпионка из Норвегии рассказала о просьбе скрыть допинг-пробу

Никита Бородкин

Многократная олимпийская чемпионка из Норвегии Тереза Йохауг рассказала в своей книге-автобиографии, как руководство Норвежской федерации лыжного спорта уговаривало ее скрыть результаты допинг-пробы. Как сообщает «Чемпионат.com», таким образом они хотели не портить старт для национальной сборной.

Олимпийская чемпионка рассказала о просьбе скрыть допинг-пробу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они предложили мне отказаться от объявления допинг-пробы и вместо этого придумать объяснение, почему меня не было на соревнованиях. Было высказано предположение, что мы должны сказать, что я плохо себя чувствую, то есть подразумевать, что я больна», — написала Йохауг.

Лыжница с «трудом верила», что руководство федерации лыжного спорта предлагает ей скрыть от СМИ информацию о допинге.

Напомним, что Йохауг дисквалифицировали в 2016 году на 18 месяцев по делу о применении допинга. Спортсменка пропустила Олимпиаду в Пхенчхане и тренировалась вне национальной команды в период дисквалификации.

После возвращения в спорт ей удалось выиграть несколько золотых медалей Олимпийских игр в Пекине, прежде чем закончить карьеру. Всего за время выступлений она взяла четыре «золота» на Олимпиадах, а также 14 высших наград на чемпионатах мира.

Лыжный спорт,Зимние виды спорта,Тереза Йохауг,
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