Как правильно выбрать лыжи и палки по росту

Казалось бы, что тут сложного — встал на лыжи и покатился. На самом же деле от правильного выбора зависит многое — больше комфорта и удовольствия, меньше трудностей в процессе и травм.

Фото: pxhere.com pxhere.com

«Рамблер» рассказывает, как правильно выбрать лыжи и палки, чтобы катание приносило массу положительных эмоций.

Видео дня

На что ориентироваться при выборе лыж

Если вы взрослый и выбираете лыжи себе, вам нужно учитывать:

Рост

Вес

Стиль катания

Уровень подготовки

Выбирая лыжи для ребенка, кроме перечисленных факторов, учитывается еще и возраст. Детям до шести лет стоит выбирать лыжи с широким полозом и круглым носком. Для школьников подойдут лыжи шириной пять-семь сантиметров, а для подростков, которые уже умеют кататься, можно также выбирать лыжи с учетом их стиля катания.

Что такое стиль катания

Если мы говорим о беговых лыжах, то всего у нас есть три варианта: классика, коньковый ход и их комбинация.

Лыжи для классического стиля катания подойдут для новичков, которые планируют кататься на подготовленных трассах. Их длина обычно не превышает 207 сантиметров, носки загнуты, у некоторых есть насечки для контроля движения, жесткость средняя или ниже средней.

Для конькового стиля лыжи нужны покороче, чтобы снизить риск зацепиться, их длина не больше 192 сантиметров, у них тупые носки, они более жесткие, а также у них есть зазор в средней части, чтобы усилить толчок. Такие лыжи можно использовать только на подготовленных трассах.

Комбинированные лыжи — средний вариант. Они длиннее коньковых, но короче классических — примерно 200 сантиметров. Подойдут для обоих стилей, но в этой универсальности, есть и плюсы и минусы. Рано или поздно придется выбрать стиль катания либо купить две пары лыж.

Но есть и весомый минус: из-за универсальности комбинированные лыжи теряют специфические преимущества классических и коньковых. Поэтому важно, опять же, определиться со стилем катания.

Как выбрать лыжи по длине

Ориентироваться нужно на свой рост. Выбираем длину по следующим правилам:

классические лыжи — ваш рост плюс 25–30 сантиметров,

коньковые — ваш рост плюс 10–15 сантиметров;

комбинированных — ваш рост плюс 17–22 сантиметра.

Если вы выбираете лыжи для семейных прогулок по ближайшему лесу, берите любительские лыжи, длина которых равняется вашему росту.

Как выбрать лыжные палки

Длину палок выбираем в зависимости от того, какие лыжи вы выбрали:

классические — ваш рост минус 25–30 сантиметров, палки должны упираться в подмышки;

коньковые — ваш рост минус 15–20 сантиметров, палки должны быть чуть выше плеча, если они будут слишком длинными, вы будете быстрее уставать.

Горные лыжи

Горнолыжный спорт — это отдельный мир. Если планируете провести отпуск в горах и хотите покататься на лыжах, планируйте взять несколько уроков у инструктора. Конечно, можно учиться по видеороликам в открытом доступе, но, поверьте, на это у вас уйдет гораздо больше времени. Отпуск закончится, а покататься с удовольствием вы так и не успеете. Многим, кстати, хватает буквально одного занятия, чтобы действительно встать на лыжи и начать потихоньку совершенствовать технику. Но технику должен поставить профессионал.

Горные лыжи бывают также нескольких видов:

карвинговые — для скоростных спусков на кантах,

гоночные — для слалома и скоростных спусков, довольно жесткие и подходят для профессионального спорта, учиться на таких точно не стоит,

универсальные — идеальный вариант для начинающих,

для фрирайда — шире обычных, чтобы хорошо держать спортсмена на глубоком снегу вне подготовленных трасс,

для фристайла — для катания в парках и выполнения различных трюков, у них загнуты и носки, и пятки, они могут быть чуть короче.

Если хотите выбрать универсальную модель для большинства ситуаций, длина лыжи высчитывается по формуле: рост лыжника минус 5 сантиметров.