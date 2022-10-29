Как правильно выбрать лыжи и палки по росту

Казалось бы, что тут сложного — встал на лыжи и покатился. На самом же деле от правильного выбора зависит многое — больше комфорта и удовольствия, меньше трудностей в процессе и травм.
«Рамблер» рассказывает, как правильно выбрать лыжи и палки, чтобы катание приносило массу положительных эмоций.
Если вы взрослый и выбираете лыжи себе, вам нужно учитывать:
Выбирая лыжи для ребенка, кроме перечисленных факторов, учитывается еще и возраст. Детям до шести лет стоит выбирать лыжи с широким полозом и круглым носком. Для школьников подойдут лыжи шириной пять-семь сантиметров, а для подростков, которые уже умеют кататься, можно также выбирать лыжи с учетом их стиля катания.
Если мы говорим о беговых лыжах, то всего у нас есть три варианта: классика, коньковый ход и их комбинация.
Лыжи для классического стиля катания подойдут для новичков, которые планируют кататься на подготовленных трассах. Их длина обычно не превышает 207 сантиметров, носки загнуты, у некоторых есть насечки для контроля движения, жесткость средняя или ниже средней.
Для конькового стиля лыжи нужны покороче, чтобы снизить риск зацепиться, их длина не больше 192 сантиметров, у них тупые носки, они более жесткие, а также у них есть зазор в средней части, чтобы усилить толчок. Такие лыжи можно использовать только на подготовленных трассах.
Комбинированные лыжи — средний вариант. Они длиннее коньковых, но короче классических — примерно 200 сантиметров. Подойдут для обоих стилей, но в этой универсальности, есть и плюсы и минусы. Рано или поздно придется выбрать стиль катания либо купить две пары лыж.
Но есть и весомый минус: из-за универсальности комбинированные лыжи теряют специфические преимущества классических и коньковых. Поэтому важно, опять же, определиться со стилем катания.
Ориентироваться нужно на свой рост. Выбираем длину по следующим правилам:
Если вы выбираете лыжи для семейных прогулок по ближайшему лесу, берите любительские лыжи, длина которых равняется вашему росту.
Длину палок выбираем в зависимости от того, какие лыжи вы выбрали:
Горнолыжный спорт — это отдельный мир. Если планируете провести отпуск в горах и хотите покататься на лыжах, планируйте взять несколько уроков у инструктора. Конечно, можно учиться по видеороликам в открытом доступе, но, поверьте, на это у вас уйдет гораздо больше времени. Отпуск закончится, а покататься с удовольствием вы так и не успеете. Многим, кстати, хватает буквально одного занятия, чтобы действительно встать на лыжи и начать потихоньку совершенствовать технику. Но технику должен поставить профессионал.
Горные лыжи бывают также нескольких видов:
Если хотите выбрать универсальную модель для большинства ситуаций, длина лыжи высчитывается по формуле: рост лыжника минус 5 сантиметров.
Палки для горных лыж подбираются следующим образом. Нужно перевернуть палку, взять ее в руку под кольцом и поставить на пол. Стойка прямая или с чуть согнутыми коленями. Если рука согнута в локте под углом 90 градусов, значит палка подходит по длине. Если угол получается острый или тупой, палка не подходит.