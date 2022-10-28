Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Призёр Олимпиады в Сочи Илья Черноусов прокомментировал отстранение российских лыжников

Чемпионат.com

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в лыжном марафоне Илья Черноусов высказался на тему отстранения российских лыжников от международных соревнований. Напомним, такое решение было принято Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Призёр Олимпиады Черноусов высказался об отстранении российских лыжников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С точки зрения спорта могу сказать, что, когда спортсмены не могут себя реализовать по не зависящим от них причинам, когда они годами готовятся и не имеют возможности выступать, это печально. Главное – нос не вешать, жить, любить спорт и надеяться на лучшее», — сказал Черноусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители