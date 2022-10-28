Призёр Олимпиады Черноусов высказался об отстранении российских лыжников

«С точки зрения спорта могу сказать, что, когда спортсмены не могут себя реализовать по не зависящим от них причинам, когда они годами готовятся и не имеют возможности выступать, это печально. Главное – нос не вешать, жить, любить спорт и надеяться на лучшее», — сказал Черноусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.