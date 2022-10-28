Немецкий тренер предрек отмену этапов Кубка мира по лыжным гонкам

Главный тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер заявил, что некоторые этапы Кубка мира в новом сезоне могут быть отменены из-за роста цен на электроэнергию в Европе.

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«Энергетический кризис и цены на энергоносители не позволяют организаторам производить много снега. А снег является для нас важной основой. Мы также увидим отмену соревнований», — передает слова Шликенридера BR.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

На Олимпийских играх в Пекине отечественные лыжники принесли в копилку сборной 11 медалей. Это был последний международный турнир для них.