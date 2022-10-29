«Больше часа мало кто высидит». Лыжник Черноусов — о реформах в FIS

— Больше одного часа мало кто перед телевизором высидит, когда будет смотреть женский марафон (смеется). Что касается изменений, то мне кажется, смысл не в самой программе соревнований, а в том, чтобы ее правильно показывать. По моему, в прошлом сезоне на некоторых этапах трансляции были вообще непонятными, смотреть было неинтересно. Картинка должна быть грамотно построена, это самое главное. Конечно, мечтать о такой вершине, как показ «Формулы 1», наивно, но стремиться нужно в эту сторону.