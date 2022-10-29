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1 час назад

«Больше часа мало кто высидит». Лыжник Черноусов — о реформах в FIS

Матч ТВиещё 1

Российский лыжник Илья Черноусов заявил «Чемпионату», что после реформ Международного федерации лыжного спорта (FIS) вид спорта может начать терять популярность.

«Больше часа мало кто высидит». Лыжник Черноусов — о реформах в FIS
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Марафонская дистанция у женщин в новом сезоне будет аналогична мужской и составит 50 километров вместо прежних 30. Дистанцию мужского скиатлона сократили до 20 километров, уровняв с женской.

— Больше одного часа мало кто перед телевизором высидит, когда будет смотреть женский марафон (смеется). Что касается изменений, то мне кажется, смысл не в самой программе соревнований, а в том, чтобы ее правильно показывать. По моему, в прошлом сезоне на некоторых этапах трансляции были вообще непонятными, смотреть было неинтересно. Картинка должна быть грамотно построена, это самое главное. Конечно, мечтать о такой вершине, как показ «Формулы 1», наивно, но стремиться нужно в эту сторону.

Из всех нововведений последнего времени, на мой взгляд, достаточно интересна только смешанная эстафета. Игры FIS? Идея хорошая, но есть вопросы к формату, он пока непонятен. Красота лыжного спорта и заключается в классических дистанциях, в нормальных эстафетах, первые многодневки «Тур де Ски» — это пример интересного формата. К сожалению, в последние годы лыжные гонки потеряли прежнюю зрелищность, — сказал Черноусов.

Лыжный спорт,Илья Черноусов,
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