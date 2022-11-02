Степанова – Губерниеву: «Ты меня со звездой рэпа перепутал?»

«Вяльбе взъелась на Степанову?». Могли бы, Дмитрий Викторович, спросить напрямую меня, что ли. For the record: не ощущаю ни в чем, что на меня «взъелись» — унижений и оскорблений не испытываю, лишений не несу, получаю ровно то же, что и другие члены сборной. А что до » окружения Степановой» — это что такое? ты меня что, со звездой рэпа перепутал? Из близких никто с Еленой Валерьевной не конфликтует — просто нет предмета», — написала Степанова.