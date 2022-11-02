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44 минуты назад

Лыжница Степанова жестко ответила Губерниеву: ты меня со звездой рэпа перепутал?

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова в своем Telegram-канале жестко ответила комментатору Дмитрию Губерниеву. Тот ранее заявлял, что президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) Елена Вяльбе взъелась на спортсменку из-за конфликта с человеком из окружения Степановой.

Степанова – Губерниеву: «Ты меня со звездой рэпа перепутал?»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вяльбе взъелась на Степанову?». Могли бы, Дмитрий Викторович, спросить напрямую меня, что ли. For the record: не ощущаю ни в чем, что на меня «взъелись» — унижений и оскорблений не испытываю, лишений не несу, получаю ровно то же, что и другие члены сборной. А что до » окружения Степановой» — это что такое? ты меня что, со звездой рэпа перепутал? Из близких никто с Еленой Валерьевной не конфликтует — просто нет предмета», — написала Степанова.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев потроллил ФЛГР за выдвижение Вяльбе на номинацию «Тренер года».

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