Степанова – Губерниеву: «Ты меня со звездой рэпа перепутал?»

«"Вяльбе взъелась на Степанову?". Могли бы, Дмитрий Викторович, спросить напрямую меня, что ли. For the record: не ощущаю ни в чем, что на меня "взъелись" — унижений и оскорблений не испытываю, лишений не несу, получаю ровно то же, что и другие члены сборной. А что до "окружения Степановой" — это что такое? Ты меня что, со звездой рэпа перепутал? Из близких никто с Еленой Валерьевной не конфликтует — просто нет предмета», — написала Степанова.