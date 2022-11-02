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1 час назад

«Со звездой рэпа перепутал?»: лыжница Степанова жестко ответила Губерниеву

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своем Telegram-канале ответила комментатору Дмитрию Губерниеву на его заявление о том, что президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) Елена Вяльбе якобы «взъелась» на спортсменку из-за конфликта с человеком из окружения Степановой.

Степанова – Губерниеву: «Ты меня со звездой рэпа перепутал?»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Степановой, Губерниев мог бы лично спросить у нее подробности. Она заявила, что не ощущает, что на нее кто-то в сборной «взъелся», а получает она ровно столько же, сколько и другие члены национальной команды.

«"Вяльбе взъелась на Степанову?". Могли бы, Дмитрий Викторович, спросить напрямую меня, что ли. For the record: не ощущаю ни в чем, что на меня "взъелись" — унижений и оскорблений не испытываю, лишений не несу, получаю ровно то же, что и другие члены сборной. А что до "окружения Степановой" — это что такое? Ты меня что, со звездой рэпа перепутал? Из близких никто с Еленой Валерьевной не конфликтует — просто нет предмета», — написала Степанова.

Напомним, ранее Губерниев высказался по поводу слов Вяльбе о Степановой, что у спортсменки «звездная болезнь» и излишняя медийность. По мнению спортивного комментатора, у президента ФЛГР имеется конфликт с кем-то из окружения лыжницы.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Елена Вяльбе,Дмитрий Губерниев,
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