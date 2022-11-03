Олимпийский чемпион Устюгов пропустит старт сезона

— Правда ли, что Устюгов не выступит на первом этапе Кубка России? Да, у него есть проблемы со здоровьем. Какие именно, я говорить не буду. Если Сергей посчитает нужным объявить — он объявит. Когда он вернётся? Не знаю: мы не врачи и не боги, — сказала Вяльбе «Матч ТВ».