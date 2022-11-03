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1 час назад

Вяльбе заявила, что олимпийский чемпион Устюгов пропустит старт сезона

Матч ТВиещё 5

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов не выступит на первом этапе Кубка России.

Олимпийский чемпион Устюгов пропустит старт сезона
Фото: Сергей Устюгов / Фото: © DeFodi Images / Contributor / DeFodi Images / Gettyimages.ruСергей Устюгов / Фото: © DeFodi Images / Contributor / DeFodi Images / Gettyimages.ru

Турнир стартует в Вершине Тёи (Республика Хакасия) 19 ноября. Ранее Устюгов сообщал, что по результатам углубленного медицинского обследования его не допустили до соревнований.

— Правда ли, что Устюгов не выступит на первом этапе Кубка России? Да, у него есть проблемы со здоровьем. Какие именно, я говорить не буду. Если Сергей посчитает нужным объявить — он объявит. Когда он вернётся? Не знаю: мы не врачи и не боги, — сказала Вяльбе «Матч ТВ».

Устюгову 30 лет, он выиграл золото ОИ 2022 в Пекине, также становился двукратным чемпионом мира на турнире 2017 в Лахти.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,Сергей Устюгов,
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