Олимпийский чемпион Устюгов пропустит старт сезона

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов не выступит на первом этапе Кубка России.
Турнир стартует в Вершине Тёи (Республика Хакасия) 19 ноября. Ранее Устюгов сообщал, что по результатам углубленного медицинского обследования его не допустили до соревнований.
— Правда ли, что Устюгов не выступит на первом этапе Кубка России? Да, у него есть проблемы со здоровьем. Какие именно, я говорить не буду. Если Сергей посчитает нужным объявить — он объявит. Когда он вернётся? Не знаю: мы не врачи и не боги, — сказала Вяльбе «Матч ТВ».
Устюгову 30 лет, он выиграл золото ОИ 2022 в Пекине, также становился двукратным чемпионом мира на турнире 2017 в Лахти.