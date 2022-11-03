Олимпийский чемпион Устюгов пропустит старт сезона

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что чемпион Олимпийских игр в Пекине Сергей Устюгов пропустит начало сезона-2022/23 годов из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Устюгов точно пропустит первый этап Кубка России. Дальше будем смотреть по ситуации с состоянием здоровья спортсмена», — сказала Вяльбе, не уточнив, что случилось с лыжником.

В октябре Устюгов рассказывал, что не получил от медицинской комиссии допуск для участия в соревнованиях. Тогда спортсмен подчеркивал, что у него еще осталось время на дополнительное обследование.