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2 часа назад

Олимпийский чемпион пропустит первый этап Кубка России по лыжным гонкам

Никита Бородкин

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что чемпион Олимпийских игр в Пекине Сергей Устюгов пропустит начало сезона-2022/23 годов из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости.

Олимпийский чемпион Устюгов пропустит старт сезона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Устюгов точно пропустит первый этап Кубка России. Дальше будем смотреть по ситуации с состоянием здоровья спортсмена», — сказала Вяльбе, не уточнив, что случилось с лыжником.

В октябре Устюгов рассказывал, что не получил от медицинской комиссии допуск для участия в соревнованиях. Тогда спортсмен подчеркивал, что у него еще осталось время на дополнительное обследование.

Напомним, что Устюгов стал золотым медалистом на ОИ-2022 в составе сборной России в мужской эстафете. Также он дважды становился чемпионом мира и является победителей престижной многодневной гонки «Тур де Ски».

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,Сергей Устюгов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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