«Правильно, что на Кубке мира нет российских спортсменов»

Менеджер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Клас Бреде Бротен, высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
4 ноября в польской Висле стартует Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Россияне не примут участия в турнире из-за решения Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). На этапе Кубка мира будут участвовать два украинских прыгуна.
«Я просто хотел подойти и обнять украинских прыгунов. Но я их не знаю, поэтому сложно предположить, как они на это отреагируют. Но хорошо, что они здесь и будут выступать. И совершенно правильно, что здесь нет российских спортсменов», — цитирует Бротена Dagbladet.
Напомним, что весной FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон 2022/23. Теперь отечественные лыжники сосредоточатся на внутренних турнирах.