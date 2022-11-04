«Правильно, что на Кубке мира нет российских спортсменов»

«Я просто хотел подойти и обнять украинских прыгунов. Но я их не знаю, поэтому сложно предположить, как они на это отреагируют. Но хорошо, что они здесь и будут выступать. И совершенно правильно, что здесь нет российских спортсменов», — цитирует Бротена Dagbladet.