Юрий Бородавко назвал главную проблему сборной России по лыжным гонкам

«После Олимпийских игр у всех лидеров наступил небольшой моральный спад. Настрой достаточно хороший, но всё-таки видно, что в прошлом году в этот же период они жёстче относились к работе и к себе самим. Но все мы понимаем, что соревноваться будем в России, у спортсменов наступил психологический спад и небольшое снижение нагрузки. Может быть, это и хорошо, невозможно людей держать в таком колоссальном напряжении, это очень сильно их выхлёстывает. Идёт небольшой спад, тут скрывать нечего. Все тренируются, и достаточно хорошо тренируются, по тем нормативам, которые мы ставим на контрольных тренировках, они не проигрывают себе самим образца прошлого года, но в психологическом плане есть расслабленность. Хотя никаких серьёзных провалов нет.