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1 час назад

Юрий Бородавко назвал главную проблему сборной России по лыжным гонкам

Чемпионат.comиещё 1

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о нынешнем состоянии национальной команды. По словам специалиста, после олимпийского сезона у спортсменов возникают проблемы с мотивацией.

Юрий Бородавко назвал главную проблему сборной России по лыжным гонкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После Олимпийских игр у всех лидеров наступил небольшой моральный спад. Настрой достаточно хороший, но всё-таки видно, что в прошлом году в этот же период они жёстче относились к работе и к себе самим. Но все мы понимаем, что соревноваться будем в России, у спортсменов наступил психологический спад и небольшое снижение нагрузки. Может быть, это и хорошо, невозможно людей держать в таком колоссальном напряжении, это очень сильно их выхлёстывает. Идёт небольшой спад, тут скрывать нечего. Все тренируются, и достаточно хорошо тренируются, по тем нормативам, которые мы ставим на контрольных тренировках, они не проигрывают себе самим образца прошлого года, но в психологическом плане есть расслабленность. Хотя никаких серьёзных провалов нет.

Но у нас другая проблема – болезни. Болели абсолютно все. Болели на сборах, в домашних условиях. Это выбивало из колеи. И это основной фактор, который не позволил нам вовремя проделать необходимую в подготовке работу», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Бородавко читайте на «Чемпионате» завтра, 7 ноября.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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