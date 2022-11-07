Непряева победила в классическом спринте на турнире в Ханты-Мансийске

Наталья Непряева в понедельник заняла первое место в спринте классическим стилем на турнире "Югория. Первый снег" по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Непряевой 27 лет, она является олимпийской чемпионкой в эстафете, серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Также на счету Непряевой серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира. В прошлом сезоне Непряева стала первой в истории России победительницей многодневки "Тур де Ски".