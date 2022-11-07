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1 час назад

Лыжница Непряева победила в классическом спринте на турнире в Ханты-Мансийске

ТАСС

Наталья Непряева в понедельник заняла первое место в спринте классическим стилем на турнире "Югория. Первый снег" по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Непряева победила в классическом спринте на турнире в Ханты-Мансийске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Непряева преодолела дистанцию за 4 минуты 4,07 секунды. Второй стала Вероника Степанова (отставание 0,76 секунды), третьей - Алена Баранова (+4,73).

У мужчин в классическом спринте победу одержал Сергей Ардашев, показавший результат 3 минуты 30,93 секунды. Вторым финишировал Глеб Ретивых (+2,36), третьим - Денис Филимонов (+2,52). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускал гонку из-за растяжения голеностопа.

Непряевой 27 лет, она является олимпийской чемпионкой в эстафете, серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Также на счету Непряевой серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира. В прошлом сезоне Непряева стала первой в истории России победительницей многодневки "Тур де Ски".

Соревновательную программу турнира в Ханты-Мансийске продолжат дистанционные гонки у мужчин и женщин.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Наталья Непряева,Глеб Ретивых,Денис Филимонов,Александр Большунов,
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