В Чечне может появиться центр для подготовки сборной России по лыжным гонкам

Современный тренировочный центр для подготовки сборной России по лыжным гонкам может появиться в Чечне, сообщил «Матч ТВ» старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ» рассказала о возможном появлении в России тренировочного центра в горах Кавказа.
— Кавказ большой. Я знаю, что специалисты выезжали на Кавказ, искали оптимальное место для специализированного центра для лыжных гонок. Например, есть в Чечне база, которую пытаются адаптировать для лыжных гонок. Мы пока не проводили там сбор. Но в Чечне новая база с хорошей инфраструктурой, хорошие условия проживания, отличный тренажерный зал. Правда, именно для лыжников там ничего нет, лыжных трасс нет. Все это можно сделать там, нужно ещё пробатывать этот вопрос, — сказал Бородавко «Матч ТВ».