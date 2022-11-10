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39 минут назад

Тренировочный центр для подготовки сборной России по лыжным гонкам может появиться в Чечне

Матч ТВ

Современный тренировочный центр для подготовки сборной России по лыжным гонкам может появиться в Чечне, сообщил «Матч ТВ» старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

В Чечне может появиться центр для подготовки сборной России по лыжным гонкам
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ» рассказала о возможном появлении в России тренировочного центра в горах Кавказа.

— Кавказ большой. Я знаю, что специалисты выезжали на Кавказ, искали оптимальное место для специализированного центра для лыжных гонок. Например, есть в Чечне база, которую пытаются адаптировать для лыжных гонок. Мы пока не проводили там сбор. Но в Чечне новая база с хорошей инфраструктурой, хорошие условия проживания, отличный тренажерный зал. Правда, именно для лыжников там ничего нет, лыжных трасс нет. Все это можно сделать там, нужно ещё пробатывать этот вопрос, — сказал Бородавко «Матч ТВ».

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Юрий Бородавко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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