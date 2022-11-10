В Чечне может появиться центр для подготовки сборной России по лыжным гонкам

— Кавказ большой. Я знаю, что специалисты выезжали на Кавказ, искали оптимальное место для специализированного центра для лыжных гонок. Например, есть в Чечне база, которую пытаются адаптировать для лыжных гонок. Мы пока не проводили там сбор. Но в Чечне новая база с хорошей инфраструктурой, хорошие условия проживания, отличный тренажерный зал. Правда, именно для лыжников там ничего нет, лыжных трасс нет. Все это можно сделать там, нужно ещё пробатывать этот вопрос, — сказал Бородавко «Матч ТВ».