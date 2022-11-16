Александр Большунов оправился от травмы

«Соревноваться я буду, но это, скорее, будет для меня вкаткой в сезон, потому что соревнований у меня давно не было. Последние старты были ещё в прошлом сезоне, летом не смог участвовать из-за проблем с ногой. Надеюсь, что к Кубку России уже всё будет хорошо», — приводит слова Большунова Gazeta19.