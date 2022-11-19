Большунов пришел последним из-за ЧП во время гонки на Кубке России

Лыжник Александр Большунов сломал палку незадолго до финиша на первом этапе Кубка России в Хакасии. Из-за этого он не смог побороться за медали в спринтерской гонке, передает ТАСС.

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Старший тренер национальной команды Юрий Бородавко рассказал, что Большунов сломал палку перед последним спуском.

«Это случилось незадолго до финиша, поэтому мы не успели дать ему запасную», - уточнил наставник.

В интернете уже опубликовали видео, где трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов приходит к финишу с одной палкой. Из-за инцидента он закончил гонку последним.