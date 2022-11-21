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21 ноября

Александр Большунов рассказал, что сделает с подаренной ему шкурой медведя

Чемпионат.com

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как станет использовать шкуру медведя, которую ему подарили на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи.

«Буду укрываться ей перед стартами и после финиша», — цитирует Большунова «Матч ТВ».

Также Александр рассказал, как ему вручили подарок.

«Я финишировал после гонки, вокруг было очень много болельщиков. Когда я собрал вещи и уходил, они окружили меня, фотографировались, кто-то брал автографы… И один говорит, что я ему нравлюсь, давно смотрит [гонки] и у него есть для меня подарок — шкура медведя.

Я ему говорю: «Да какая шкура медведя может быть! Что вы мне сказки рассказываете? Мне надо идти на заминку».

Он берёт меня за руку и говорит: «Да пойдём, я подарю тебе шкуру медведя». Ну и я согласился. Там всё было рядом, мы подошли к машине, он достал мешок, открыл и говорит: «Вот, смотри!» А там реально прямо большая шкура, видно, здоровый медведь был», — добавил он.

Посмотреть соответствующие фотографии можно в телеграм-канале проекта «На лыжи».

Лыжный спорт,Александр Большунов,
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