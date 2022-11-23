Клебо заявил о проблемах с мотивацией у Большунова

Клебо отметил, что Большунов, трехкратный олимпийский чемпион, остался вне подиума на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам, заняв в индивидуальной гонке свободным стилем и спринте четвертое и шестое места соответственно. «Данные результаты, наверное, худшие для него за последние четыре года, я не видел его на таких позициях на этапах Кубка мира. Это необычно, но, видимо, данная ситуация для них является трудной. Должно быть, ему трудно мотивировать себя», — объяснил норвежец.