Лыжник Большунов: люди на Западе должны перестать во всем обвинять россиян

Российский лыжник Александр Большунов высказался об отстранении отечественных спортсменов от международных соревнований. Как сообщает TV2, он призвал страны Запада перестать во всем обвинять россиян.
«Может быть, вместо этого нам нужна поддержка? Спорт — это мир, спорт должен объединять людей», — добавил он.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Ограничение действовало до конца прошлого сезона, однако в октябре FIS продлила его на сезон 2022/23 года.
Отметим, что это не помешало российской лыжнице Наталье Непрявой стать первой в общем зачете Кубка мира, несмотря на пропуск трех этапов. Большунов в мужской турнирной таблице занял второе место, став лучшим среди россиян.