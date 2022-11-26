Губерниев назвал трагедией то, что мировой спорт легко справится без России

«Если сравнивать с биатлоном, то лыжи — совсем локальная история. Но даже в ней они спокойно справятся без российских спортсменов — это трагедия.



В биатлоне никто глобально не заметит отсутствия российских и белорусских спортсменов. В лыжах, конечно же, отсутствие наших лыжников заметят, но это никого не будет волновать. Давайте признаемся себе, что мировой спорт без России потеряет, но справится без нас», — передает слова Губерниева «Чемпионат.com».