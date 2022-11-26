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38 минут назад

Губерниев назвал трагедией то, что мировой спорт легко справится без России

Газета.Ru

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, заметят ли на этапах Кубка мира по лыжным гонкам отсутствие лидеров сборной России, отстраненных от международных соревнований из-за санкций.

Губерниев назвал трагедией то, что мировой спорт легко справится без России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если сравнивать с биатлоном, то лыжи — совсем локальная история. Но даже в ней они спокойно справятся без российских спортсменов — это трагедия.

В биатлоне никто глобально не заметит отсутствия российских и белорусских спортсменов. В лыжах, конечно же, отсутствие наших лыжников заметят, но это никого не будет волновать. Давайте признаемся себе, что мировой спорт без России потеряет, но справится без нас», — передает слова Губерниева «Чемпионат.com».

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и решила отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований до конца прошлого сезона практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине. Позже решение было продлено до дальнейшего уведомления.

В эти дни в финской Руке проходит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, в котором принимают участие все сильнейшие спортсмены кроме россиян.

Лыжный спорт,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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