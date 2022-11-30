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1 час назад

Губерниев: «С лыжными трансляциями происходит всероссийское позорище»

Матч ТВиещё 2

Ситуация с трансляциями этапов Кубка России по лыжным гонкам удручает, сейчас их никто не смотрит, заявил «Матч ТВ» телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Губерниев высказался о трансляциях Кубка РФ по лыжным гонкам
Фото: sports.rusports.ru

В среду на втором этапе Кубка России на Вершине Теи в Республике Хакасия прошли спринтерские гонки свободным стилем. У мужчин победил Савелий Коростелёв, у женщин — Вероника Степанова.

— Лыжи сейчас никто не смотрит, самое главное сейчас добыть информацию о результатах. С лыжными трансляциями происходит всероссийское позорище. Мы скоро будем искать, где их посмотреть, по картам Беринга, Дежнева, Крузенштерна и других великих путешественников. Не понимаю, почему лыжники молчат по этому поводу. Мало того, что их выгнали отовсюду, но трансляции соревнований — это же их жизнь, капитализация, не говорю уже о славе. Это здравый смысл в конце концов. Молчите дальше, товарищи лыжники. Ваш спорт умирает, а тренеры и спортсмены не говорят ни слова, с таким подходом вас нет [на виду] и не будет. Это печалит, я уже подустал один бороться за трансляции. Высказывается только Степанова, видимо Непряевой, Большунову и остальным это неинтересно. Молчите, голуби, молчите, — сказал «Матч ТВ» Губерниев.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Дмитрий Губерниев,
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