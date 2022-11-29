Тренер сборной России раскритиковал формат гонки преследования на Кубке мира

«Формат гонки преследования на Кубке мира полностью себя дискредитирует. Весь интерес концентрируется на последних двух минутах гонки. FIS нужно очень серьёзно подумать над изменением регламента соревнований, потому что сейчас мы видим никому не нужные побегушки, которые никоим образом не украшают лыжный спорт и не привлекают к нему зрителей», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.