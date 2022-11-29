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1 час назад

«Никому не нужные побегушки». Тренер сборной России — о гонке преследования на Кубке мира

Чемпионат.comиещё 5

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко жёстко раскритиковал действующий формат гонки преследования на Кубке мира.

Тренер сборной России раскритиковал формат гонки преследования на Кубке мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Формат гонки преследования на Кубке мира полностью себя дискредитирует. Весь интерес концентрируется на последних двух минутах гонки. FIS нужно очень серьёзно подумать над изменением регламента соревнований, потому что сейчас мы видим никому не нужные побегушки, которые никоим образом не украшают лыжный спорт и не привлекают к нему зрителей», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Сезон-2022/2023 Кубка мира взял старт в финской Руке 25 ноября. Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на целый сезон.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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