Шашилов: Большунов преуспел бы и в биатлоне

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил шансы трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова преуспеть в биатлоне.
«Талант человека многогранен. Думаю, у Александра всё бы получилось в биатлоне, и он это сам прекрасно понимает.
Большунов — нормальный парень, мы его с детства знаем. У него и в прыжках с трамплина получилось бы, и в горных лыжах. Он — трудолюбивый человек, — приводит слова Шашилова «Чемпионат».
Александр Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, а также двукратным обладателем Кубка мира. 25-летний россиянин весной перенёс операцию, однако сумел подготовиться к новому сезону, проделывая огромные объёмы работы.
Стоит отметить, что в сезоне-2022/2023 россияне не имеют права участвовать в международных соревнованиях по решению Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).