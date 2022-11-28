Шашилов: Большунов преуспел бы и в биатлоне

«Талант человека многогранен. Думаю, у Александра всё бы получилось в биатлоне, и он это сам прекрасно понимает.



Большунов — нормальный парень, мы его с детства знаем. У него и в прыжках с трамплина получилось бы, и в горных лыжах. Он — трудолюбивый человек, — приводит слова Шашилова «Чемпионат».