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36 минут назад

Шашилов: Большунов преуспел бы и в биатлоне

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил шансы трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова преуспеть в биатлоне.

Шашилов: Большунов преуспел бы и в биатлоне
Фото: BetassistBetassist

«Талант человека многогранен. Думаю, у Александра всё бы получилось в биатлоне, и он это сам прекрасно понимает.

Большунов — нормальный парень, мы его с детства знаем. У него и в прыжках с трамплина получилось бы, и в горных лыжах. Он — трудолюбивый человек, — приводит слова Шашилова «Чемпионат».

Александр Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, а также двукратным обладателем Кубка мира. 25-летний россиянин весной перенёс операцию, однако сумел подготовиться к новому сезону, проделывая огромные объёмы работы.

Стоит отметить, что в сезоне-2022/2023 россияне не имеют права участвовать в международных соревнованиях по решению Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Лыжный спорт,Михаил Шашилов,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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