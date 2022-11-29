Большунов и Непряева планируют выступить во всех гонках на Кубке России

"Выступать на этом этапе будут все, но количество стартов будет зависеть от физического состояния перед той или иной гонкой, - сказал Бородавко. - Но сейчас я планирую, что как минимум в трех стартах каждый спортсмен примет участие, а дальше уже будем смотреть. Если говорить про Большунова и Непряеву, то пока в планах стоит их участие во всех гонках".