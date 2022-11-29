Большунов и Непряева планируют выступить во всех гонках на Кубке России

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева планируют выступить во всех четырех гонках второго этапа Кубка России, который пройдет с 30 ноября по 4 декабря в хакасской Вершине Тёи. Об этом ТАСС во вторник сообщил тренер спортсменов Юрий Бородавко.
В группу Бородавко, кроме Большунова и Натальи Непряевой, входят Юлия Ступак, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Мария Истомина, Артем Мальцев, Дарья Непряева, Александр Терентьев, Иван Якимушкин и Никита Денисов.
"Выступать на этом этапе будут все, но количество стартов будет зависеть от физического состояния перед той или иной гонкой, - сказал Бородавко. - Но сейчас я планирую, что как минимум в трех стартах каждый спортсмен примет участие, а дальше уже будем смотреть. Если говорить про Большунова и Непряеву, то пока в планах стоит их участие во всех гонках".
30 ноября пройдут мужская и женская спринтерские гонки свободным стилем, 3 декабря состоится классический спринт, на 1 декабря запланированы гонки классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Завершится второй этап Кубка России 4 декабря гонками свободным стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.