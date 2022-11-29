ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
13 минут назад

Лыжники Большунов и Непряева планируют выступить во всех гонках на Кубке России в Хакасии

ТАССиещё 2

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева планируют выступить во всех четырех гонках второго этапа Кубка России, который пройдет с 30 ноября по 4 декабря в хакасской Вершине Тёи. Об этом ТАСС во вторник сообщил тренер спортсменов Юрий Бородавко.

Большунов и Непряева планируют выступить во всех гонках на Кубке России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В группу Бородавко, кроме Большунова и Натальи Непряевой, входят Юлия Ступак, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Мария Истомина, Артем Мальцев, Дарья Непряева, Александр Терентьев, Иван Якимушкин и Никита Денисов.

"Выступать на этом этапе будут все, но количество стартов будет зависеть от физического состояния перед той или иной гонкой, - сказал Бородавко. - Но сейчас я планирую, что как минимум в трех стартах каждый спортсмен примет участие, а дальше уже будем смотреть. Если говорить про Большунова и Непряеву, то пока в планах стоит их участие во всех гонках".

30 ноября пройдут мужская и женская спринтерские гонки свободным стилем, 3 декабря состоится классический спринт, на 1 декабря запланированы гонки классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Завершится второй этап Кубка России 4 декабря гонками свободным стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.

Лыжный спорт,Юлия Ступак,Юрий Бородавко,Денис Спицов,Наталья Непряева,Алексей Червоткин,Мария Истомина,Никита Денисов,Александр Большунов,Артем Мальцев,Александр Терентьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители