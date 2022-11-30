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2 часа назад

Коростелёв выиграл спринт у мужчин на втором этапе Кубка России. Большунов — третий

Чемпионат.comиещё 5

Чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв стал победителем соревнований в спринте у мужчин на втором этапе Кубка России, который проходит в Вершине Тёи (Хакасия).

Большунов завоевал свою первую медаль в сезоне
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

На 0,16 секунды 18-летний Коростелёв опередил Дениса Филимонова из Татарстана. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал третий результат.

Савелий Коростелёв является сыном участника Олимпийских игр в Турине Павла Коростелева и бронзового призера Игр в Ванкувере Натальи Коростелевой, а также племянником бронзового призёра Олимпиады 2010 года Николая Морилова.

Лыжные гонки. Кубок России, 1-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Мужчины:

1. Савелий Коростелёв 3.33,40

2. Денис Филимонов — отставание 0.16 секунды

3. Александр Большунов +0.77

4. Артём Мальцев +1.25

5. Александр Терентьев +2.77

6. Иван Якимушкин +19.87

Лыжный спорт,Павел Коростелев,Николай Морилов,Денис Филимонов,Наталья Коростелева,Александр Большунов,Артем Мальцев,Александр Терентьев,
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