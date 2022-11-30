Степанова победила в спринте свободным стилем на этапе Кубка РФ по лыжным гонкам

Вероника Степанова стала победительницей в спринте свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Хакасии.Спортсменка преодолела дистанцию в финале с временем 3 минуты 41,58 секунды.
Второе место заняла Наталья Непряева, уступившая победительнице 0,55 секунды.
Третьей стала Алена Баранова.
Лыжные гонки. Кубок России. Вершина Теи. Спринт, свободный стиль.
Женщины:
1. Вероника Степанова — 3.41,582. Наталья Непряева — +0,553. Алена Баранова — +1,174. Анна Грухвина — +1,265. Елизавета Пантрина — +1,696. Мария Истомина — +6,99