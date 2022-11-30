ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
1 час назад

Степанова победила в спринте свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Матч ТВ

Вероника Степанова стала победительницей в спринте свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Хакасии.Спортсменка преодолела дистанцию в финале с временем 3 минуты 41,58 секунды.

Степанова победила в спринте свободным стилем на этапе Кубка РФ по лыжным гонкам
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Второе место заняла Наталья Непряева, уступившая победительнице 0,55 секунды.

Третьей стала Алена Баранова.

Лыжные гонки. Кубок России. Вершина Теи. Спринт, свободный стиль.

Женщины:

1. Вероника Степанова — 3.41,582. Наталья Непряева — +0,553. Алена Баранова — +1,174. Анна Грухвина — +1,265. Елизавета Пантрина — +1,696. Мария Истомина — +6,99

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Наталья Непряева,Мария Истомина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители