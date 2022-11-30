Коростелёв выиграл спринт у мужчин на втором этапе Кубка России

Чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв стал победителем соревнований в спринте у мужчин на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи (Хакасия).
На 0,16 секунды Коростелёв опередил Дениса Филимонова из Татарстана. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал третье время.
Результаты финала. Спринт. Мужчины:
1. Савелий Коростелёв 3:33.40
2. Денис Филимонов — отставание 0.16 секунды
3. Александр Большунов +0.77
4. Артём Мальцев +1.25
5. Александр Терентьев +2.77
6. Иван Якимушкин +19.87