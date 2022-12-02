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41 минуту назад

Клебо не выступит в индивидуальной гонке на втором этапе Кубка мира из-за недомогания

Чемпионат.comиещё 2

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо не выступит в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Об этом сообщает сайт Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Клебо не выступит в индивидуальной гонке на втором этапе Кубка мира
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Йоханнес Клебо испытывает недомогание. Отмечается, что у лыжника отрицательный тест на коронавирус. На старте его заменит Хенрик Доннестад. Гонка пройдет сегодня, 2 декабря, в 14:45 мск.

Ранее Клебо одержал три победы подряд в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023, который проходил в Руке (Финляндия). Клебо стал победителем классического спринта, гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км и гонки преследования в свободном стиле на 20 км.

Российские лыжники, в том числе Александр Большунов, пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны FIS.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,
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