Губерниев об отсутствии россиян на КМ: никто не собирается горевать

«Никто из норвежцев совершенно не собирается горевать, что России нет на Кубке мира. В противном случае они не были бы так высоко, не получили бы призовые деньги. Поэтому спокойно лыжники Норвегии и несколько отдельно взятых лыжников других стран попилят все призовые без Большунова и остальных наших ребят.



Ощущение, что не Кубок мира, а Кубок Норвегии? Ощущения только у нас: обиды, горечи, досады. Ровно так же, как нет никаких ощущений у тех, кто стал чемпионом московской Олимпиады без американцев», — передает слова Губерниева «Чемпионат.com».