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44 минуты назад

Губерниев заявил, что норвежские лыжники не собираются горевать из-за отсутствия россиян

Газета.Ru

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, сожалеют ли лыжники из Норвегии и других стран об отсутствии россиян на этапах Кубка мира в сезоне-2022/23.

Губерниев об отсутствии россиян на КМ: никто не собирается горевать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

2 декабря норвежцы заняли первые девять мест в мужской гонке на 10 км свободным стилем на этапе в Лиллехаммере.

«Никто из норвежцев совершенно не собирается горевать, что России нет на Кубке мира. В противном случае они не были бы так высоко, не получили бы призовые деньги. Поэтому спокойно лыжники Норвегии и несколько отдельно взятых лыжников других стран попилят все призовые без Большунова и остальных наших ребят.

Ощущение, что не Кубок мира, а Кубок Норвегии? Ощущения только у нас: обиды, горечи, досады. Ровно так же, как нет никаких ощущений у тех, кто стал чемпионом московской Олимпиады без американцев», — передает слова Губерниева «Чемпионат.com».

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета и решила отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований до конца прошлого сезона практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине. Позже решение было продлено до дальнейшего уведомления.

Лыжный спорт,Дмитрий Губерниев,
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