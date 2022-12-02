Губерниев об отсутствии россиян на КМ: никто не собирается горевать

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, сожалеют ли лыжники из Норвегии и других стран об отсутствии россиян на этапах Кубка мира в сезоне-2022/23.
2 декабря норвежцы заняли первые девять мест в мужской гонке на 10 км свободным стилем на этапе в Лиллехаммере.
«Никто из норвежцев совершенно не собирается горевать, что России нет на Кубке мира. В противном случае они не были бы так высоко, не получили бы призовые деньги. Поэтому спокойно лыжники Норвегии и несколько отдельно взятых лыжников других стран попилят все призовые без Большунова и остальных наших ребят.
Ощущение, что не Кубок мира, а Кубок Норвегии? Ощущения только у нас: обиды, горечи, досады. Ровно так же, как нет никаких ощущений у тех, кто стал чемпионом московской Олимпиады без американцев», — передает слова Губерниева «Чемпионат.com».
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета и решила отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований до конца прошлого сезона практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине. Позже решение было продлено до дальнейшего уведомления.