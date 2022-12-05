Норвежский лыжник назвал Губерниева идиотом

«Нет смысла даже комментировать то, что говорит такой идиот. Это за кадром. Конечно, нам бы хотелось, чтобы русские были здесь, на Кубке мира, если бы не военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), но правильно, что они сейчас не участвуют.



Никому не кажется забавным, что побеждают одни норвежцы. Русские изменяют смысл слов и фраз. Во всем, что они говорят, нет ни слова правды. Обидно, но так и есть», — цитирует лыжника Nettavisen.