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1 час назад

Норвежский лыжник Скар назвал российского телеведущего Губерниева идиотом

Газета.Ruиещё 2

Норвежский лыжник Синдре Бьернестад Скар прокомментировал слова российского телеведущего Дмитрия Губерниева, который ранее заявлял, что спортсменов из сборной Норвегии не волнует отсутствие россиян на международных соревнованиях.

Норвежский лыжник назвал Губерниева идиотом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

2 декабря норвежцы заняли первые девять мест в мужской гонке на 10 км свободным стилем на этапе в Лиллехаммере.

«Нет смысла даже комментировать то, что говорит такой идиот. Это за кадром. Конечно, нам бы хотелось, чтобы русские были здесь, на Кубке мира, если бы не военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), но правильно, что они сейчас не участвуют.

Никому не кажется забавным, что побеждают одни норвежцы. Русские изменяют смысл слов и фраз. Во всем, что они говорят, нет ни слова правды. Обидно, но так и есть», — цитирует лыжника Nettavisen.

Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета и решила отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований до конца прошлого сезона практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине. Позже решение было продлено до дальнейшего уведомления.

Лыжный спорт,Дмитрий Губерниев,
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