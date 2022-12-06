Бьорндален раскритиковал отсутствие конкуренции в мировых лыжных гонках

«Я не уверен, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) вносит такой же вклад, как Международный союз биатлонистов (IBU), и я надеюсь, что они придут к тому, чтобы больше стран получали достаточную поддержку. IBU и биатлон неслучайно находятся там, где они сейчас. Годами они поддерживали более слабые страны — и продолжают это делать», — заявил он.