ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
12 минут назад

Бьорндален раскритиковал отсутствие конкуренции в мировых лыжных гонках

Lenta.ruиещё 2

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален раскритиковал текущее развитие мировых лыжных гонок. Его слова приводит Expressen.

Бьорндален раскритиковал отсутствие конкуренции в мировых лыжных гонках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бьорндален назвал катастрофой отсутствие конкуренции в лыжных гонках.

«Я не уверен, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) вносит такой же вклад, как Международный союз биатлонистов (IBU), и я надеюсь, что они придут к тому, чтобы больше стран получали достаточную поддержку. IBU и биатлон неслучайно находятся там, где они сейчас. Годами они поддерживали более слабые страны — и продолжают это делать», — заявил он.

В шести гонках, прошедших на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, норвежцы завоевали 11 из 18 возможных наград. В мужской гонке свободным стилем на десять километров норвежцы заняли весь пьедестал, всего в топ-10 вошло девять представителей этой страны.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже FIS распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Лыжный спорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители