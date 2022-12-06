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41 минуту назад

Губерниев обратился к норвежским лыжникам из-за отстранения россиян

Lenta.ru

Российский комментатор Дмитрий Губерниев обратился к норвежским лыжникам из-за отстранения россиян. Его слова приводит «Матч ТВ».

Губерниев обратился к норвежским лыжникам из-за отстранения россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хватит врать и лицемерить! Если вы действительно нуждаетесь в соперниках из России, помогите нам вернуться», — заявил журналист. Он назвал лицемерными слова норвежцев о том, что они сожалеют о невозможности соревноваться с россиянами, так как они получили возможность побеждать почти во всех гонках Кубка мира и получать хорошие призовые.

5 декабря чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тириль Венг рассказала, что скучает по российским спортсменам. Венг отметила, что хотела бы снова увидеть россиян на международных турнирах.

Чемпионка мира из Норвегии заскучала по россиянам

В шести гонках, прошедших на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, норвежцы завоевали 11 из 18 возможных наград. Сборная России отстранена от соревнований по решению Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Лыжный спорт,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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