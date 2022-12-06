Губерниев обратился к норвежским лыжникам из-за отстранения россиян

«Хватит врать и лицемерить! Если вы действительно нуждаетесь в соперниках из России, помогите нам вернуться», — заявил журналист. Он назвал лицемерными слова норвежцев о том, что они сожалеют о невозможности соревноваться с россиянами, так как они получили возможность побеждать почти во всех гонках Кубка мира и получать хорошие призовые.