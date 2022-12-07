Губерниев назвал норвежских лыжников врунами и лицемерами

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания норвежских лыжников об отсутствии российских спортсменов на международных соревнованиях.

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"Тут надо понимать!!! Вранье и лицемерие!!! Я их задел за живое и началось!!! На воре и шапка горит!!!" — написал Губерниев в Telegram-канале.

Телеведущий ранее заявил, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на международных стартах. В ответ лыжница сборной Норвегии Тириль Венг сообщила, что они "скучают по российским спортсменам". Также отреагировал лыжник из Норвегии Скар, раскритиковав комментатора.

Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета и решила отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований до конца прошлого сезона практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине. Позже решение было продлено до дальнейшего уведомления.