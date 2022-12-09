Назвавший Губерниева идиотом норвежский лыжник рассказал о реакции россиян

Норвежский лыжник Синдре Бьернестад Скар, назвавший комментатора Дмитрия Губерниева идиотом, рассказал о реакции россиян на случившееся. Его слова приводит NRK.

Фото: Ulf Palm / TT News Agency / Reuters Ulf Palm / TT News Agency / Reuters

Спортсмен заявил, что за последнюю неделю стал главным героем российских спортивных СМИ и получил сообщения в социальных сетях от некоторых российских фанатов.

«Губерниев? Я как-то видел его стоящим с [президентом России Владимиром] ПутиПутиным. Это единственное, с чем он у меня ассоциируется», — подчеркнул Скар.

5 декабря Скар раскритиковал Губерниева за его заявления о том, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на Кубке мира. В ответ на это журналист назвал себя суперзвездой мирового масштаба и посоветовал спортсмену переслушивать его репортажи по ночам.