ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Назвавший Губерниева идиотом норвежский лыжник рассказал о реакции россиян

Lenta.ru

Норвежский лыжник Синдре Бьернестад Скар, назвавший комментатора Дмитрия Губерниева идиотом, рассказал о реакции россиян на случившееся. Его слова приводит NRK.

Назвавший Губерниева идиотом норвежский лыжник рассказал о реакции россиян
Фото: Ulf Palm / TT News Agency / ReutersUlf Palm / TT News Agency / Reuters

Спортсмен заявил, что за последнюю неделю стал главным героем российских спортивных СМИ и получил сообщения в социальных сетях от некоторых российских фанатов.

«Губерниев? Я как-то видел его стоящим с [президентом России Владимиром] ПутиПутиным. Это единственное, с чем он у меня ассоциируется», — подчеркнул Скар.

5 декабря Скар раскритиковал Губерниева за его заявления о том, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на Кубке мира. В ответ на это журналист назвал себя суперзвездой мирового масштаба и посоветовал спортсмену переслушивать его репортажи по ночам.

Скар — двукратный чемпион мира среди юниоров 2011 года в эстафете и гонке на десять километров. Он является членом сборной страны.

Лыжный спорт,Дмитрий Губерниев,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители