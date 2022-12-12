Бородавко не исключил участия российских лыжников в ЧМ-2023

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью «Матч ТВ» допустил участие российских спортсменов в чемпионате мира 2023 года.
28 февраля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях из за событий на Украине. Многие федерации последовали этим рекомендациям. 9 декабря большинство участников олимпийского саммита согласились с необходимостью оставить в силе санкции в отношении российского и белорусского спорта.
— Еще допускаете, что российские лыжники смогут и на чемпионате мира 2023 года выступить?
— Нет ничего невозможного, — сказал Бородавко «Матч ТВ». — Поэтому тоже продолжаем надеяться, что это всё таки случится. Как я уже сказал, мы слышим всё больше здравых голосов. При этом отмечаем, это уже всё часто звучало, но ни к чему хорошему не приводило. Так что давайте лучше будем приятно удивляться, а не разочаровываться. Без каких то ожиданий.
Чемпионат мира 2023 года по лыжным гонкам пройдет с 21 февраля по 5 марта в словенской Планице.