Большунов жестко ответил Устюгову на обидные слова

Может ли грубоватая шутка про «мешков» перерасти в большой конфликт?

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Что творится на Кубке России по лыжным гонкам! Да Кубку мира с его аккуратными интервью и отсутствием жесточайшей борьбы далеко до наших лыж. Только-только утихли страсти из Вершины Тёи, где юниор Савелий Коростелёв бросил вызов самому Александру Большунову и несколько раз обыграл трёхкратного олимпийского чемпиона.

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Кубок переехал в Чусовой, где Коростелёва нет – Савелий в Новогорске на карантине перед поездкой в Китай. А с Большуновым схлестнулся Сергей Устюгов. Да ещё как схлестнулся – и в гонке, и после неё.

Так что это – лютый трэш-ток или всё-таки шутка?

Напомню, в чём вообще дело. Устюгов вернулся на Кубок России после пропуска этапов в Вершине Тёи и сходу выиграл коньковый спринт. Причём в финале просто в жестокой рубке, сходя заняв самую удобную траекторию и жёсткой пресекая попытки того же Сан Саныча объехать его по правой или левой стороне.

Как только Сергей видел, что Большунов пытается пройти, тут же прокатывал по лыжам. Но это спринт, тут только так и можно. Особенно когда на трассе свежевыпавший снег в несколько сантиметров, и шаг влево-вправо с траектории – потеря темпа и риск упасть.

После победы в спринте я подошёл к Устюгову и попросил поделиться эмоциями. А Лось (Сергей сам себя так называет) и выдал:

«Летом меня некоторые называли мешком… И я ещё тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!»

Это завело Большунова, который стал вторым. После спринта он сказал: «Ничего-ничего, мы ещё посмотрим».

И в коньковой разделке Сан Саныч дал жару. Просто понёсся с самого старта, только увеличивая лидерство. Он одержал безоговорочную победу, выиграв у Устюгова более минуты. Сергей финишировал седьмым, но по ходу гонки выдавал отрезки, по скорости сопоставимые с Большуновым.

После гонки я подошёл уже к Александру, чтобы спросить, что он думает про гонку, про шуточные слова Устюгова и про Кубок мира. Сан Саныч выдал огненную речь, приведу только слова про принципиального соперника:

«Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли.

Сергей хоть и с региональной командой готовится, но тоже сборник, тоже получает зарплату. Также сейчас нет большой разницы: готовиться в сборной команде или в региональной команде.

Так что я бы не позволял себе таких высказываний, как Сергей. Видимо, его это всё задевает, но я не думаю, что стоит так реагировать. К этому старту он, похоже, готовился лучше, чем к Олимпийским играм и к чемпионатам мира, потому что там он был никакой. А теперь его задели слова, и он решил подготовиться именно к этому старту».

Ещё раз – я спрашивал обоих после гонок. Эмоции ещё бурлят, но оба сказали ровно то, что хотели. Сергей был больше настроен на подколки, Александр – меньше.

Казалось бы – вот вы только обменялись жёсткими репликами, как теперь общаться то будете? А легко! После церемонии награждения (в которой Устюгов не принимал участия – он быстренько на обед сгонял, пока остальные ждали около часа утверждения официальных протоколов) Александр и Сергей вместе с Вероникой Степановой (ах, как она хороша на старте сезона! – просто ракета) и Артёмом Мальцевым отправились на встречу с юными лыжниками из Чусового.

И прекрасно общались, подкалывали друг над другом. Вот и ответ.

Так что уж совсем до абсурда ситуацию доводить не нужно. Всё нормально. Возможно, это даже небольшая постановка. Потому что Устюгов явно ждал, когда я подойду, чтобы произнести свой спич, да и Большунов тоже уточнил сегодня – записываем или просто так говорим?