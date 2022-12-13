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1 час назад

Большунов: из Норвегии и Швеции мне пишут, что Кубок мира неинтересно смотреть без русских

Чемпионат.comиещё 1

Трёхкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов высказался о реакции за рубежом на отстранение российских лыжников от международных соревнований, включая Кубок мира.

Большунов рассказал о сожалении норвежских и шведских болельщиков об отсутствии россиян
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

«Мне пишут в соцсети и норвежские болельщики, и шведские, говорят, что Кубок мира неинтересно смотреть без русских, и выражают надежду, что мы скоро вернёмся. Есть адекватные люди, которые всё понимают и хотят, чтобы мы бегали на международных стартах. Правда, сейчас они нас вообще не видят», — сказал Александр Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжный спорт,Александр Большунов,
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