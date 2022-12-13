Большунов рассказал о сожалении норвежских и шведских болельщиков об отсутствии россиян

«Мне пишут в соцсети и норвежские болельщики, и шведские, говорят, что Кубок мира неинтересно смотреть без русских, и выражают надежду, что мы скоро вернёмся. Есть адекватные люди, которые всё понимают и хотят, чтобы мы бегали на международных стартах. Правда, сейчас они нас вообще не видят», — сказал Александр Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.