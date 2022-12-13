Большунов выиграл классическую гонку преследования на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Лыжник привез своим конкурентам почти минуту преимущества.
Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов стал победителем гонки преследования классическим стилем на этапе Кубка России в Чусовом.
Вторым финишировал Илья Семиков, проигравший Большунову 58,6 секунды. Бронзовую награду завоевал Денис Спицов (+59,8).
Сергей Устюгов занял шестое место, проиграв больше трех минут.
Ранее в аналогичной дисциплине у женщин победу праздновала Вероника Степанова.
Лыжные гонкиКубок России, 3-й этапГонка преследования, 15 км1. Александр Большунов - 39.21,92. Илья Семиков - +58,63. Денис Спицов - +59,8