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4 часа назад

Большунов выиграл классическую гонку преследования на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Советский спортиещё 4

Лыжник привез своим конкурентам почти минуту преимущества.

Большунов выиграл классическую гонку преследования на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Фото: Советский спортСоветский спорт

Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов стал победителем гонки преследования классическим стилем на этапе Кубка России в Чусовом.

Вторым финишировал Илья Семиков, проигравший Большунову 58,6 секунды. Бронзовую награду завоевал Денис Спицов (+59,8).

Сергей Устюгов занял шестое место, проиграв больше трех минут.

Ранее в аналогичной дисциплине у женщин победу праздновала Вероника Степанова.

Лыжные гонкиКубок России, 3-й этапГонка преследования, 15 км1. Александр Большунов - 39.21,92. Илья Семиков - +58,63. Денис Спицов - +59,8

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Денис Спицов,Илья Семиков,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
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