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14 минут назад

«Эти результаты ни о чём не говорят». Большунов — о своих поражениях на Кубке России

Чемпионат.com

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о своих поражениях на Кубке России в начале сезона.

«Эти результаты ни о чём не говорят». Большунов о поражениях на Кубке России
Фото: ЧемпионатЧемпионат

«То, что я проигрывал, – это нормально. Обычно так и бывает, что начинаешь сезон не в лучших кондициях. Если говорить об этапах Кубка мира и подготовке к чемпионату мира, то первые старты не могут быть с супервыдающимися результатами. Рассчитываешь же выйти на пик формы в январе-феврале, и очень высокие результаты на старте сезона просто не нужны. Мои результаты в первых гонках ни о чём не говорят. Это план, который работает», — сказал Александр Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/skiing/news-4926363-eti-rezultaty-ni-o-chyom-ne-govoryat-bolshunov-o-svoih-porazheniyah-na-kubke-rossii.html?utm_source=copypaste

Лыжный спорт,Александр Большунов,
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