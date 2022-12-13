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28 минут назад

Большунов рассказал о сожалении норвежских и шведских болельщиков об отсутствии россиян

Газета.Ru

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о сообщениях от зарубежных болельщиков, в которых они сожалеют об отсутствии российских спортсменов на международных стартах.

Большунов рассказал о сожалении норвежских и шведских болельщиков об отсутствии россиян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мне пишут в соцсети и норвежские болельщики, и шведские. Говорят, что Кубок мира неинтересно смотреть без русских, и выражают надежду, что мы скоро вернемся. Есть адекватные люди, которые все понимают и хотят, чтобы мы бегали на международных стартах», — сказал Большунов в интервью «Чемпионат.com».

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и решила отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований до конца прошлого сезона практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине. Позже решение было продлено до дальнейшего уведомления.

МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила соперника украинскому боксеру Александру Усику в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Международная боксерская федерация (IBF) ранее объявила о том, что Усику, который обладает чемпионским поясом организации, нужно будет провести обязательную защиту титула с хорватом Филипом Хрговичем.

Лыжный спорт,Александр Усик,Александр Большунов,
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