Большунов рассказал о сожалении норвежских и шведских болельщиков об отсутствии россиян

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о сообщениях от зарубежных болельщиков, в которых они сожалеют об отсутствии российских спортсменов на международных стартах.
«Мне пишут в соцсети и норвежские болельщики, и шведские. Говорят, что Кубок мира неинтересно смотреть без русских, и выражают надежду, что мы скоро вернемся. Есть адекватные люди, которые все понимают и хотят, чтобы мы бегали на международных стартах», — сказал Большунов в интервью «Чемпионат.com».
Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и решила отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований до конца прошлого сезона практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине. Позже решение было продлено до дальнейшего уведомления.
МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила соперника украинскому боксеру Александру Усику в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе.
Международная боксерская федерация (IBF) ранее объявила о том, что Усику, который обладает чемпионским поясом организации, нужно будет провести обязательную защиту титула с хорватом Филипом Хрговичем.