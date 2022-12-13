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1 час назад

«Мы не должны обижаться, мы должны веселиться». Большунов — о перформансе с мешками на награждении

Матч ТВиещё 1

Российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему решил выйти в мешке на церемонию награждения после гонки преследования классическим стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом.

Большунов объяснил, зачем он надел мешок на церемонию награждения
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Таким образом спортсмен «ответил» олимпийскому чемпиону 2022 года в эстафете Сергею Устюгову, который после победы в коньковом спринте на этапе Кубка России в Чусовом в шуточной манере заявил, что теперь может называть спортсменов сборной России «мешками». После этих слов Большунов заявлял, что «мешки делают Устюгова олимпийским чемпионом».

— Предлагали ли Устюгову надеть мешок? Он забрал его как памятный приз. Мы не должны друг на друга обижаться, мы должны веселиться. Это всё таки соревнования, праздник. С какой то стороны это шоу. Я вчера выложил фотографию, и некоторые иностранцы спрашивают: «Это тот самый мешок, из за которого все ругаются?» Они не понимают, при чем тут мешок (смеется), — передает слова Большунова корреспондент «Матч ТВ».

Лыжный спорт,Александр Большунов,Сергей Устюгов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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