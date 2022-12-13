Большунов объяснил, зачем он надел мешок на церемонию награждения

— Предлагали ли Устюгову надеть мешок? Он забрал его как памятный приз. Мы не должны друг на друга обижаться, мы должны веселиться. Это всё таки соревнования, праздник. С какой то стороны это шоу. Я вчера выложил фотографию, и некоторые иностранцы спрашивают: «Это тот самый мешок, из за которого все ругаются?» Они не понимают, при чем тут мешок (смеется), — передает слова Большунова корреспондент «Матч ТВ».