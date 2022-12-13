Большунов объяснил, зачем он надел мешок на церемонию награждения

Российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему решил выйти в мешке на церемонию награждения после гонки преследования классическим стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом.
Таким образом спортсмен «ответил» олимпийскому чемпиону 2022 года в эстафете Сергею Устюгову, который после победы в коньковом спринте на этапе Кубка России в Чусовом в шуточной манере заявил, что теперь может называть спортсменов сборной России «мешками». После этих слов Большунов заявлял, что «мешки делают Устюгова олимпийским чемпионом».
— Предлагали ли Устюгову надеть мешок? Он забрал его как памятный приз. Мы не должны друг на друга обижаться, мы должны веселиться. Это всё таки соревнования, праздник. С какой то стороны это шоу. Я вчера выложил фотографию, и некоторые иностранцы спрашивают: «Это тот самый мешок, из за которого все ругаются?» Они не понимают, при чем тут мешок (смеется), — передает слова Большунова корреспондент «Матч ТВ».