Губерниев раскритиковал флешмоб Большунова

Лучше бы лыжники вышли на награждение на этапе Кубка России не в мешках, а с плакатами «Федерация лыжных гонок России, где трансляции на телевидении?», сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Лыжники сборной России Александр Большунов, Илья Семиков и Денис Спицов во вторник вышли в мешках на церемонию награждения после гонки преследования классическим стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом.
Таким образом спортсмены ответили олимпийскому чемпиону 2022 года в эстафете Сергею Устюгову, который после победы в коньковом спринте на этапе в Чусовом в шуточной манере заявил, что теперь может называть спортсменов сборной России «мешками».
— Большунов заявил, что никто не обсуждает результаты, а все обсуждают мешки. Им придется дальше что то придумывать, чтобы интерес к лыжам не снижался. Это весело. Но с моей точки зрения это грустно, потому что лыжные гонки по прежнему никто не видит. Лыжный спорт скатывается в полосу безвестности. Я имею в виду результаты, люди уже отвыкают. Им остается только выходить в мешках. На самом деле ребят очень сильно жалко. Лучше бы они вышли на награждение с плакатами «ФЛГР, где трансляции на телевидении?», — сказал Губерниев корреспонденту «Матч ТВ».