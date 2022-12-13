Губерниев раскритиковал флешмоб Большунова

— Большунов заявил, что никто не обсуждает результаты, а все обсуждают мешки. Им придется дальше что то придумывать, чтобы интерес к лыжам не снижался. Это весело. Но с моей точки зрения это грустно, потому что лыжные гонки по прежнему никто не видит. Лыжный спорт скатывается в полосу безвестности. Я имею в виду результаты, люди уже отвыкают. Им остается только выходить в мешках. На самом деле ребят очень сильно жалко. Лучше бы они вышли на награждение с плакатами «ФЛГР, где трансляции на телевидении?», — сказал Губерниев корреспонденту «Матч ТВ».