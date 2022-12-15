Олимпийский чемпион из России заявил, что устал от лыжных гонок

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов заявил об усталости от лыжных гонок. Его слова приводит РИА Новости.
Спортсмен рассказал, что у него нет желания выступать на турнирах и ему приходится заставлять себя
«У меня годик, а там посмотрим. Надо искать работу и переключаться на другую жизнь. Все спортсмены говорят, что это сложно, но я готов», — поделился он.
Ранее Устюгов назвал плюсы от отстранения россиян от международных турниров. «Мне не нужно быть в топ-форме к старту сезона и доказывать свое право на участие в Кубке мира. Я могу выбирать гонки, и никто не займет мое место», — сказал спортсмен.
Устюгов — чемпион Игр-2022 в мужской эстафетной гонке. Также в активе россиянина два золота, четыре серебра и одна бронза чемпионатов мира.
В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.