Олимпийский чемпион из России заявил, что устал от лыжных гонок

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов заявил об усталости от лыжных гонок. Его слова приводит РИА Новости.

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Спортсмен рассказал, что у него нет желания выступать на турнирах и ему приходится заставлять себя

«У меня годик, а там посмотрим. Надо искать работу и переключаться на другую жизнь. Все спортсмены говорят, что это сложно, но я готов», — поделился он.

Ранее Устюгов назвал плюсы от отстранения россиян от международных турниров. «Мне не нужно быть в топ-форме к старту сезона и доказывать свое право на участие в Кубке мира. Я могу выбирать гонки, и никто не займет мое место», — сказал спортсмен.

Устюгов — чемпион Игр-2022 в мужской эстафетной гонке. Также в активе россиянина два золота, четыре серебра и одна бронза чемпионатов мира.