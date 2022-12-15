Большунов назвал главную проблему Кубка России по лыжам

«На Кубке России созданы все условия – есть призовые, подготовленные трассы, соревнования каждую неделю, как и на Кубке мира.



На самом деле, трансляция – это основная проблема, хотя у «Телеспорта» есть права и он должен показывать. Тем более в это время, когда нужно показывать российский спорт.



Мы надеемся, что следующие соревнования будут уже транслировать, потому что в этом нуждаются болельщики. Есть результаты, и болельщики хотят наблюдать за лыжным спортом», – сказал Большунов.