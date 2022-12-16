Норвежцы опять выступили против русских

В Норвегии выступили против допуска российских лыжников на чемпионат мира-2025. Таким мнением поделился журналист Эстен Сетер в издании Dagbladet.

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Сетер заявил, что россиянам нет места на первенстве планеты 2025 года, который пройдет в норвежском Тронхейме. Он добавил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до сих пор имеет вопросы к чистоте российского спорта.

5 декабря чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тириль Венг рассказала, что скучает по российским спортсменам. Венг отметила, что хотела бы снова увидеть россиян на международных турнирах.