"До умника ему далеко": норвежцы высмеяли российского тренера

Норвежские лыжники Эвен Нортуг и Йоханнес Клебо высмеяли слова тренера сборной России Юрия Бородавко, предположившего, что сборная Норвегии играет в поддавки на Кубке мира. Об этом сообщает NRK.
«Я не знаю, какой IQ у Бородавко, но до умника ему далеко. Это прозвучало очень глупо, — заявил Эвен Нортуг.
Он финишировал девятым после призовых мест в спринте в Руке и Лиллехаммере, но отрицает получение приказов об этом от тренерской команды:
- Нет, ничего такого не было… Я был очень разочарован, когда занял девятое место в Бейтостолене», - объяснил Нортуг.
«Из России такие странные высказывания, что я просто... очарован. Мы, наверное, стали роботами, которыми управляют с пульта и решают, когда им двигаться быстро, а когда медленно. Это совершенно не так», - в свою очередь заявил Клебо.
Тренер сборной Норвегии Арильд Монсен улыбнулся, когда ему передали мнение российского коллеги:
«Мы должны быть добры друг к другу и не ввязываться в столкновения…Я немного рассказываю о расписании и тактике гонок, но нет никаких приказов с моей стороны о том, чтобы они намеренно отставали от других лыжников».
Ранее Бородавко заявил в интервью, что шквал побед и идеальных выступлений сборной Норвегии на Кубке мира сменился странными неудачами. «Буквально на следующем старте они по взмаху волшебной палочки все распределились по протоколу».
«Это лишний раз подтверждает, что Норвегия является хорошо вышколенной командой. То есть, они готовы распределяться по протоколу как хотят, не вкладываться полностью. Выглядит как попытка хотя бы как-то поддержать интерес к лыжным гонкам в других странах, чтобы это было чуть более смотрибельным», - сказал тренер.