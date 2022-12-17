"До умника ему далеко": норвежцы высмеяли российского тренера

«Это лишний раз подтверждает, что Норвегия является хорошо вышколенной командой. То есть, они готовы распределяться по протоколу как хотят, не вкладываться полностью. Выглядит как попытка хотя бы как-то поддержать интерес к лыжным гонкам в других странах, чтобы это было чуть более смотрибельным», - сказал тренер.